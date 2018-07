Confronto entre soldados e rebeldes mata 38 na Turquia

Pelo menos 15 soldados turcos e 23 militantes do grupo rebelde curdo PKK (Partido dos Trabalhadores do Curdistão) morreram durante um confronto na região sudeste do país, segundo informações do Exército turco. Veja também: Ataque abre portas para novas operações turcas no Iraque Os rebeldes teria atacado um posto de vigilância na região fronteiriça com o Iraque, na província de Hakkari, no extremo sudeste da Turquia. Segundo informações do Exército, os militantes teriam usado armas pesadas e de longo alcance e a ofensiva teria ocorrido a partir do território iraquiano. De acordo com a correspondente da BBC em Istambul Sarah Rainsford, o confronto foi o mais intenso do último ano e também o que deixou o maior número de mortos. Violência A Turquia vem realizando várias incursões militares na fronteira norte do Iraque desde o começo deste ano. Alguns generais acusam o PKK de usar a região como uma espécie de santuário de onde podem planejar e realizar ataques violentos e morteiros contra as tropas turcas nas regiões sul e leste da Turquia. Nos últimos meses, os confrontos entre rebeldes e tropas turcas tem sido freqüentes nas regiões fronteiriças. De acordo com o Exército, uma série de ofensivas aéreas realizadas no mês de maio deixou pelo menos 150 rebeldes do PKK mortos. O governo, liderado pelo primeiro-ministro Recep Tayyip Erdogan, quer que o Parlamento prorrogue a permissão especial do Exército para realizar operações além das fronteiras turcas. Segundo Rainsford, a medida deve ser aprovada. A Turquia, os Estados Unidos e a União Européia consideram o PKK uma organização terrorista. O grupo foi formado no final da década de 70 e luta pela autonomia curda. Calcula-se que cerca de 40 mil pessoas tenham morrido desde 1984, quando o grupo iniciou a luta armada contra o governo turco. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.