Confronto no Mali mata soldado francês e mais de 20 rebeldes

Durante visita à Grécia, o presidente da França, François Hollande, disse que intensos combates continuavam ocorrendo nos remotos montes Adrar des Ifoghas.

"Um legionário do segundo regimento de paraquedistas morreu em confronto com os islâmicos no norte do Mali", afirmou ele.

Esse é o segundo militar francês a morrer na intervenção iniciada no mês passado, com o objetivo de expulsar rebeldes ligados à Al Qaeda do norte do Mali.

O ministério francês da Defesa disse em nota que um regimento de paraquedistas com 150 soldados, amparado por um veículo pesado de patrulha e por caças Mirage, foi alvejado na manhã desta terça-feira durante uma ação destinada a desmantelar acampamentos rebeldes. O ministério acrescentou que mais de 20 militantes morreram na ação.

