Confronto perto da casa de Cabral fere 4 e 7 são presos Mais um protesto foi realizado nesta quarta-feira, 17, nas imediações da casa do governador Sérgio Cabral (PMDB), no Leblon, zona sul do Rio, e terminou em confronto entre policiais militares e manifestantes. A polícia usou bombas de gás e balas de borracha para dispersar os manifestantes. Quatro PMs ficaram feridos e sete pessoas foram presas. Agências bancárias, lojas e pelo menos uma banca de jornal foram depredadas e barricadas foram montadas com lixo incendiado. O grupo gritava contra o governador Sérgio Cabral e o prefeito Eduardo Paes e criticava o uso de verba pública na Jornada Mundial da Juventude (JMJ). Faltou luz em vias do bairro. Um boneco representando o governador foi incendiado.