Confronto perto do porto de Áden deixa dezenas de mortos no Iêmen Combatentes houthis e membros de um exército aliado entraram em confronto com milícias locais na cidade de Áden, no sul do Iêmen, neste domingo, e testemunhas afirmam que tiroteios e bombardeios pesados aconteceram em um bairro central perto do porto da cidade.