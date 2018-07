Confronto pré-eleitoral mata 1 na Libéria

Membros do partido oposicionista CDC, de Tubman, disseram que pelo menos três outras pessoas foram mortas, mas não foi possível confirmar isso. Dois helicópteros da ONU sobrevoavam a área enquanto policiais e partidários do CDC, munidos com pedras, travavam confrontos em ruas secundárias.

Mais tarde, policiais usando gás lacrimogêneo e munição real invadiram a sede do CDC, mas foram repelidos por forças de paz da ONU, que montaram um cordão de isolamento em torno do edifício.

A Libéria realiza na terça-feira o segundo turno das eleições presidenciais, mas o clima é de tensão desde que Tubman convocou seus partidários a boicotarem a votação, apesar da intensa pressão internacional para que ele participe. O candidato disse que houve irregularidades em favor da presidente Ellen Johnson-Sirleaf, candidata à reeleição.

A violência na segunda-feira começou quando a polícia tentou dispersar centenas de partidários do CDC. Um policial disse que tanto os agentes quanto os partidários de Tubman fizeram disparos, mas não foi possível confirmar isso.

Um repórter da Reuters viu um cadáver com um aparente ferimento de bala na cabeça, na sede do CDC. Várias pessoas estavam feridas, inclusive dois policiais.

"Vi quatro corpos, dois homens e duas mulheres", afirmou o desempregado Lavla Washington, de 36 anos, partidário do CDC.

"Nunca na minha vida vi a polícia tratar civis como inimigos. A Nobel da Paz está nos matando", disse Washington, referindo-se a Johnson-Sirleaf, uma das ganhadoras desse prêmio em 2011.

Um veículo da ONU teve seus vidros danificados, e dois soldados estrangeiros ficaram levemente feridos, segundo um funcionário da entidade. O Ministério da Informação disse que o governo estava realizando uma reunião de segurança e não iria comentar os incidentes imediatamente.

Johnson-Sirleaf teve quase 44 por cento dos votos no primeiro turno, em 11 de outubro, e recebeu o apoio do terceiro colocado, o ex-guerrilheiro Prince Johnson.

A eleição serve como uma espécie de termômetro para a estabilização da Libéria, depois de uma violenta guerra civil encerrada em 2003.

Tubman, ex-funcionário da ONU, disse no domingo à Reuters que está pleiteando uma alteração no procedimento de apuração dos votos, e defendeu que o segundo turno fosse adiado por um período de duas a quatro semanas. Ele disse que o CDC vai rejeitar o resultado da eleição caso o segundo turno seja realmente realizado na terça-feira.

As autoridades eleitorais dizem que não há possibilidade de adiamento.

(Reportagem adicional de Finbarr O'Reilly)