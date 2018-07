Confrontos com al Qaeda e explosões matam 35 soldados no Iêmen Pelo menos 35 soldados iemenitas morreram no sábado em dois atentados suicidas simultâneos e nos confrontos que se seguiram a eles com combatentes da al Qaeda no domingo, segundo fontes médicas, numa continuação à onda de ataques que começou assim que o novo presidente assumiu o cargo prometendo lutar contra o grupo.