Confrontos com Talebã matam 10 soldados franceses

Pelo menos dez soldados franceses teriam sido mortos nesta terça-feira, no Afeganistão, em combates com militantes do Talebã, segundo autoridades locais. O confronto, a 50 quilômetros da capital Cabul, teria acontecido na região de Sirobi, controlada pelas tropas francesas. De acordo com o correspondente da BBC em Cabul Alastair Leithead, a área tem sido palco para enfrentamentos desde a segunda-feira, quando 30 insurgentes suicidas tentaram invadir uma base da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) administrada pelos americanos na cidade de Khost, no sudeste do Afeganistão. Segundo Alastair Leithead, seis militantes usando coletes com explosivos morreram ao tentar romper o esquema de segurança da base de Camp Salerno. De acordo com a Força Internacional de Assistência de Segurança (Isaf, na sigla em inglês), três insurgentes detonaram seus explosivos e três foram mortos antes de conseguirem fazer o mesmo. Na segunda-feira, dez civis foram mortos quando um carro-bomba explodiu em frente ao portão dessa mesma base militar. Em Cabul, apesar do aumento na segurança, dois mísseis lançados na cidade durante a noite atingiram uma área perto da sede da Isaf. Em Kandahar, no sul do país, uma equipe de patrulhamento da Otan foi atingida por uma bomba na beira de uma estrada. Segundo Leithead, incidentes como esses agora acontecem todos os dias no Afeganistão, e a situação de segurança parece estar se deteriorando.