Confrontos com Talebã matam oito soldados americanos

Pelo menos oito soldados americanos foram mortos em choques com militantes do Talebã no Afeganistão.O comandante americano Daniel Dwyer disse neste domingo à BBC que os soldados morreram no nordeste do país.Segundo o correspondente da BBC em Cabul, Martin Patience, trata-se de uma das maiores baixas da coalizão em um único dia desde o início das operações militares no Afeganistão.Há relatos distintos sobre o local do mais recente ataque.Um porta-voz militar americano disse que soldados americanos e membros do Exército Nacional Afegão foram atacados na província de Kunar, perto da fronteira com o Afeganistão.Mas autoridades afegãs dizem que o ataque ocorreu na província vizinha de Nuristan.Segundo a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), os insurgentes atiraram com "armas pequenas, metralhadoras, granadas e morteiros usando casas, lojas e a mesquita da vila de Wanat como escudos".Autoridades locais disseram que civis e militantes também morreram no confronto.Forças internacionais e afegãs vem lutando contra o Talebã em diversas frentes no país.Segundo as forças americanas, 40 insurgentes foram mortos na província de Helmand nas últimas 24 horas.Em um incidente separado, um homem-bomba matou pelo menos 21 pessoas, muitas delas crianças, em um mercado no distrito de Deh Rawud, na província de Uruzgan.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.