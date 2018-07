Confrontos em favelas do Rio deixam 6 mortos--polícia Ao menos seis supostos traficantes morreram, nesta quarta-feira, em confrontos com policiais durante operações em favelas da zona oeste do Rio de Janeiro, informou a polícia. Outras três pessoas, que segundo a polícia também teriam ligação com o tráfico de drogas, ficaram feridas no tiroteio. Quatro suspeitos foram detidos, de acordo com a Polícia Civil. As operações, realizadas em quatro favelas dos bairros de Bangu e Senador Camará, começaram no início da manhã e mobilizaram cerca de 300 policiais. Também foram utilizados helicópteros. De acordo com a polícia, os agentes encontraram dificuldades para entrar em algumas comunidades devido a barricadas montadas pelos traficantes. Brinquedos como gangorras e escorregas também foram utilizados para atrapalhar os acessos. Cerca de 10 escolas e três creches da região suspenderam as aulas em razão do tiroteio. Alguns estabelecimentos comerciais também fecharam as portas. "Trouxe meu filho para escola, mas havia poucas crianças por causa do tiroteio. A orientação era voltar para casa", disse a mãe de uma criança, que pediu para não ser identificada. Na semana passada, uma outra operação policial deixou dois mortos no morro da Mangueira, zona norte do Rio. Em represália, quatro ônibus foram queimados nos arredores da favela. (Por Rodrigo Viga Gaier)