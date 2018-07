Confrontos entre Al-Qaeda e EI matam 22 pessoas

Confrontos entre militantes afiliados da Al-Qaeda e do Estado Islâmico no Iêmen deixaram 22 pessoas mortas na cidade portuária de Áden, afirmaram autoridades se segurança do país.

Segundo as autoridades, entre os mortos estão 17 militantes da Al-Qaeda, três soldados do governo e dois civis.

Os confrontos eclodiram no sábado, quando as forças do governo tentaram retomar áreas mantidas por filiais locais da Al-Qaeda, fazendo com que diversos civis fugissem de suas casas.

Ambos os grupos extremistas têm explorado o caos da guerra civil há quase dois anos no Iêmen para expandir o território sob seu controle no sul e leste do país. / Fonte: Associated Press