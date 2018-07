Confrontos étnicos deixam 18 mortos e milhares de desalojados na Etiópia

NAIRÓBI, 30 de julho (AlertNet) - Pelo menos 18 pessoas foram mortas em combates violentos entre duas comunidades por causa de terras no sul da Etiópia e 20.000 refugiados fugiram para o Quênia, disse a Sociedade da Cruz Vermelha do Quênia (KRCS) nesta segunda-feira.

O confronto eclodiu na quinta-feira passada por causa de uma disputa sobre a decisão do governo etíope de assentar a comunidade Garri em terras que a comunidade Borana alega ser sua, explicou a KRCS em um comunicado em seu site.

Milhares de refugiados, segregados por etnia, estão acampados em escolas e em uma mesquita em torno da cidade queniana de Moyale. Outros estão recebendo abrigo de moradores locais quenianos.

"A maioria das famílias está no frio, a céu aberto, com seus filhos por falta de abrigo", disse a KRCS.

"A situação humanitária é terrível tendo em mente que os efeitos da seca no Chifre da África sobre as populações nas áreas de conflito também estão sendo sentidos", acrescentou.

As comunidades Garri e Borana envolvem as fronteiras do Quênia e da Etiópia.

A vida no norte árido do Quênia é precária, com milhões de pessoas ainda dependentes de ajuda alimentar após uma seca severa em 2011. Comunidades pastoris fortemente armadas regularmente brigam por água, terra e gado nas fronteiras remotas.

Alguns refugiados começaram a voltar para a Etiópia nesta segunda-feira depois que o governo federal da Etiópia interveio nas áreas atingidas pelo confronto, disse Abbas Gullet, secretário-geral da KRCS, à AlertNet.

"As forças de segurança federais estão tomando o controle da situação de segurança das autoridades de segurança regionais e eles estão procurando uma solução amigável para as disputas", contou Gullet.

Pelo menos 12 pessoas ficaram feridas, mas elas relutam em procurar ajuda médica em instalações que pertenceriam a comunidades rivais, explicou a KRCS.

"As lesões relatadas incluem ferimentos por arma, fraturas, hemorragias, e hemorragia interna", disse.

A equipe de socorristas da filial da KRCS em Moyale está esperando por mais mortes para chegar à fronteira com o Quênia a partir do interior da Etiópia, onde a luta está ocorrendo, afirmou a KRCS.