Confrontos ferem mais de 120 no Barein e governo estuda diálogo Mais de 120 manifestantes ficaram feridos em confrontos com a polícia do Barein nesta semana, disseram ativistas nesta quarta-feira, e um dirigente da oposição afirmou que o governo começou a sondar a possibilidade de um diálogo para resolver a crise iniciada há um ano.