Confrontos matam 9 no Iêmen enquanto enviado da ONU busca acordo

As fontes em Taiz, terceira maior cidade do Iêmen, disseram que pelo menos 23 pessoas ficaram feridas nos combates entre a Guarda Republicana, do governo, e milícias tribais.

Testemunhas disseram que há duas crianças e uma mulher entre as nove pessoas mortas por disparos de tanques e morteiros nos bairros de Al Rawda e Zaid al Moshki, e também na praça da Liberdade, onde manifestantes se reúnem toda sexta-feira, ao meio dia, para orar e exigir a renúncia de Saleh, que está no poder há 33 anos.

Os confrontos começaram na quinta-feira, quando homens armados feriram gravemente um soldado que estava em um prédio público. Em seguida, um líder tribal pró-Saleh foi assassinado, e seu guarda-costas ficou ferido.

O representante especial da ONU para essa crise, Jamal Benomar, está tentando convencer Saleh a aceitar a proposta de acordo feita pelo Conselho de Cooperação do Golfo, iniciando "um processo inclusivo de transição que atenda às necessidades e aspirações de todos os iemenitas", segundo um porta-voz.

Saleh em três ocasiões já manifestou a intenção de aceitar a proposta, mas sempre recuou na última hora.

(Reportagem de Khaled Abdullah em Taiz e Mohammed Ghobari em Sanaa)