Confrontos na Nigéria matam ao menos 68, dizem autoridades

O grupo militante Boko Haram, que quer impor a lei islâmica sharia em todo o país, tem sido responsabilizado por dezenas de tiroteios e bombardeios no norte da Nigéria, incluindo uma série de ataques nas últimas semanas.

O Exército da Nigéria matou mais de 50 membros da seita durante os combates de quinta e sexta-feira na cidade de Damaturu, no nordeste do país, disse o chefe do Estado maior, tenente-general Azubuike Ihejirika, em comentários publicados na mídia local.

Três soldados também morreram, disse.

Fontes hospitalares em Damaturu disseram ter contado 50 corpos até agora, mas a maioria dos mortos eram civis.

"Até agora, 50 corpos foram enviados ao necrotério por militares e policiais", disse à Reuters por telefone um funcionário do hospital. "Eles eram... sete policiais, dois soldados e 41 civis."

Em um incidente separado em Damaturu na sexta-feira, suspeitos membros da seita abriram fogo contra um grupo de policiais logo após as orações, matando quatro pessoas, disseram policiais.

Pelo menos 11 pessoas foram mortas em outro tiroteio na cidade de Maiduguri, no nordeste, reduto Boko Haram, na quinta-feira, disse um funcionário do necrotério.

Confrontos entre forças de segurança e da seita, cujo nome pode ser traduzido como "educação ocidental é proibido", tornaram-se cada vez mais frequentes nas últimas semanas, com a escalada do conflito no norte.

Não houve comentário imediato do Boko Haram, que raramente faz declarações públicas.

(Reportagem adicional de um repórter em Maiduguri)