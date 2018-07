Confrontos no Egito deixam pelo menos 11 mortos neste sábado

PORT SAID - Pelo menos 11 pessoas foram mortas em Port Said, neste sábado, 25, durante distúrbios provocados por manifestantes revoltados pelo fato de um tribunal ter condenado 21 pessoas à morte por causa do tumulto em um estádio de futebol que deixou 74 pessoas mortas no ano passado.

Veículos blindados e policiais militares foram mobilizados nas ruas de Port Said, cidade mediterrânea. Um general disse que os militares foram enviados ao local para "restabelecer a calma e a estabilidade em Port Said e para proteger as instituições públicas", segundo a agência de notícias estatal.

Fontes do setor de segurança disseram que as últimas vítimas elevaram para 20 o número de mortos em três dias de violência. Outras centenas de pessoas ficaram feridas.

A agitação começou com manifestações para marcar o segundo aniversário da derrubada do presidente Hosni Mubarak. Os manifestantes acusam o atual presidente, Mohamed Morsi, e seus aliados islâmicos de trair os ideais da revolução que derrubou Mubarak.

Nove pessoas foram mortas na violência na sexta-feira, a maioria na cidade portuária de Suez, para onde o Exército também foi deslocado.

Os confrontos deste sábado em Port Said começaram depois que um tribunal condenou 21 homens, a maioria deles moradores da cidade, à morte por envolvimento na tragédia no estádio de futebol da cidade, em 1 de fevereiro de 2012.

Muitos espectadores foram esmagados e algumas testemunhas viram pessoas sendo jogadas de arquibancadas depois do jogo entre o Al Ahly, do Cairo, e a equipe local, o al-Masri. Muitos mortos eram de torcedores do time visitante.

No total, 73 pessoas foram julgadas. Em março serão emitidas outras sentenças, segundo o juiz.