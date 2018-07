Confrontos prosseguem e governo da Ucrânia diz ter matado 300 separatistas

As cifras de mortos entre os separatistas pró-Rússia não puderam ser confirmadas de modo independente, embora um comandante rebelde tenha dito na quinta-feira que os insurgentes haviam sofrido "fortes perdas" quando sobrepujados por forças do governo apoiadas por blindados pesados.

As forças do governo disseram que sete de seus integrantes foram mortos nos combates de quinta-feira. Nesta sexta-feira, os confrontos ocorreram a cerca de 100 quilômetros a fronteira com a Rússia.

O conflito irrompeu a leste da cidade de Krasny Liman na madrugada de quinta-feira depois que separatistas pró-Rússia se recusaram a depor as armas e aderirem a um plano de paz proposto pelo presidente Petro Poroshenko, segundo as forças do governo.

As tropas governamentais estão gradualmente encurralando os insurgentes na área. Mas os separatistas, que se rebelaram contra o governo central de Kiev depois da derrubada do presidente Viktor Yanukovich, aliado dos russos, ainda controlam a estratégica cidade de Slaviansk.

Vladyslav Seleznyov, porta-voz da "operação antiterrorista" do governo ucraniano, disse que cerca de 300 separatistas foram mortos em combate no entorno dos vilarejos de Yampil e Zakitne, no qual houve fogo de artilharia e ataques aéreos.

"Entre os soldados ucranianos houve sete mortos e 30 feridos. A ação militar continua", disse Seleznyov.

(Por Richard Balmforth)