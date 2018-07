Confrontos se espalham por toda a parte Em outros confrontos entre torcedores palmeirenses e são-paulinos na capital e no ABC, no domingo, o saldo foi de muitos feridos. Às 14h15, na Rua Itambé, em frente à estação de trem Celso Daniel, da CPTM, em Santo André, PMs do 41.º Batalhão tiveram de intervir no confronto. Alguns vidros da estação foram destruídos durante a briga.