Confusão de línguas na Tenda dos Autores De tão absortos nas conversas que mantêm no palco da Tenda dos Autores com escritores estrangeiros, os convidados brasileiros se pegam falando com a plateia na língua do colega. Aconteceu com Paloma Vidal, que falou o inglês de Teju Cole; com Alexandra Lucas Coelho, que falou francês na mesa do sírio Adonis; e com Roberto DaMatta, que teve de ser avisado pelo mediador que ele estava falando em inglês.