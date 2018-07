Confusão em baile funk fere policiais e moradora no Rio Três policiais e uma moradora ficaram feridos após confusão no fim da noite de ontem em um baile funk no morro do Turano, no Rio Comprido, na zona norte do Rio de Janeiro. A comunidade conta com uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) desde setembro do ano passado. De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança, os policiais militares foram recebidos a pauladas e pedradas, e o Batalhão de Choque foi acionado para controlar o tumulto.