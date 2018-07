Confusão em protesto deixa um ferido na Sé, em SP Uma pessoa ficou ferida durante tumulto entre manifestantes e policiais militares, em frente à Catedral da Sé, no centro de São Paulo, na manhã de hoje, dia de aniversário da capital paulista. O protesto "Basta de Trevas na Luz e em São Paulo", com cerca de 200 pessoas, segundo informações da Polícia Militar (PM), ao contrário do levantamento de um dos organizadores do ato, o movimento Luz Livre, que contabilizou 700 pessoas no local, começou por volta das 8 horas.