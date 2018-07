Confusão marca 1.º dia de teste no metrô

17h30 - No início da operação, barreiras separam passageiros em plataforma da Estação Sé

O primeiro dia de mudança no embarque de passageiros na Estação Sé do Metrô no horário da tarde transferiu o empurra-empurra das plataformas para bloqueios montados por funcionários da empresa, longe dos pontos de embarque e no topo das escadas. A operação, chamada Embarque Melhor, estreou às 17h30 e funcionou por 45 minutos, em vez de ir até as 19h, como programado. Na Estação Tatuapé da CPTM, o bloqueio foi até o horário previsto, mas provocou filas de até 15 minutos do lado de fora. O objetivo dos testes, diz a Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos, é dar mais conforto aos passageiros. A maioria, no entanto, reclamou.

O secretário de Transportes Metropolitanos, José Luiz Portella, que esteve na Sé e tentou orientar os passageiros e dar ordens a alguns funcionários, no grito, disse que a suspensão da experiência na estação ocorreu por causa da chuva, que reduziu a velocidade dos trens em 30%. Os agentes liberavam a entrada de apenas 30 passageiros em cada porta do trem. Como eles já chegavam lotados, o esquema saiu rapidamente de controle e os usuários começaram a se acumular também nas baias das plataformas, onde o embarque deveria ser rápido.

18h15 - O acúmulo de pessoas na estação fez com que a entrada na plataforma fosse liberada

MAU HUMOR

Para quem descia pelas escadas rolantes, um grupo de estagiários indicava o caminho a seguir até as baias. "Vem por aqui, Corinthians-Itaquera é logo ali", cantavam e dançavam para os passageiros. Mas a gracinha não deixou de bom humor quem queria embarcar. Muitos estavam incomodados com o tumulto e por serem conduzidos sem saber o que estava acontecendo. Todos tinham de passar por dois pontos de bloqueio até chegar aos trens. "Está uma confusão", disse a gerente de loja Joelma Vieira, de 36 anos. Ela costuma embarcar no primeiro trem, mas ontem pegou o terceiro.

Houve também improvisação. Meia hora antes do início da operação, 200 orientadores já estavam nas plataformas. Alguns ainda colavam setas e adesivos nos pilares, para orientar os passageiros, o que atrapalhou o embarque fora do horário de pico. No tumulto, até o secretário Portella tentou organizar a operação. Nervoso, ele gesticulava para que os passageiros seguissem até as plataformas e repreendia os funcionários. "Hoje está crítico", disse um dos agentes, ao ser xingado por uma passageira.

Mesmo com a confusão, alguns usuários acreditam que a medida pode dar certo, depois de ajustes. O advogado Vanderlei Reis, de 60 anos, disse que percebeu uma melhora. "Levava 15 minutos para chegar à plataforma; hoje, levei 9."

TATUAPÉ

Na Estação Tatuapé da Linha 11 - Coral da CPTM (Luz - Guaianases), os bloqueios dividiram a opinião dos passageiros que passaram pelas catracas. Em alguns momentos, grandes filas se formaram do lado de fora da estação e a espera para ingressar nas plataformas levava de 5 a 15 minutos. Só um dos três bloqueios previstos, o que fica nas catracas, entrou em operação ontem porque, diz a companhia, não houve movimento que justificasse o funcionamento.

Cada trem deve ficar parado por 20 segundos nas plataformas, em vez de 30 segundos, tempo adotado até agora.