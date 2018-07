Confusão marca o enterro de menina atendida por falso pediatra no Rio

RIO- O enterro da menina Joanna Cardoso Marcenal Marins, que ocorreu neste domingo, 15, foi marcado por tumulto no município de Mesquita, no Rio de Janeiro. Ouve gritaria e um princípio de correria quando Vanessa Maia, madrasta da garota, tentou participar da cerimônia e foi expulsa por familiares de Cristiane Marcenal, mãe da criança.

A família materna acusa o pai da menina, André Marins, pela sua morte. A polícia investiga se a garota foi vítima de maus-tratos.

A polícia do Rio prendeu ontem uma médica suspeita de ter contratado o falso pediatra que atendeu e liberou a menina que sofria convulsões e pode ter sido vítima de maus-tratos. Joanna morreu na sexta, após 26 dias de internação, em coma, em outra clínica da cidade.

Sarita Fernandes Pereira era coordenadora de Pediatria do Hospital RioMar, na zona oeste do Rio, onde a menina foi atendida pelo estudante de medicina Alex Sandro da Cunha Silva, de 33 anos. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, ela foi demitida. A polícia procura o falso médico, que teve a prisão temporária decretada pela Justiça e é considerado foragido.

A polícia disse que o estudante atuava com documentos falsos e receitou um medicamento que pode causar dependência. Sarita e Silva foram indiciados por tráfico de drogas, falsidade ideológica e material, e exercício irregular de medicina. As penas podem chegar a 30 anos de prisão.

Joanna foi internada no RioMar, com convulsões, hematomas nas pernas e marcas de queimaduras nas nádegas e tórax. Segundo a polícia, o estudante teria receitado um medicamento e liberado a criança, mesmo desacordada. Além do RioMar, Joanna passou pelo Hospital das Clínicas de Jacarepaguá, antes de ser internada na clínica Amiu, na zona sul, em 19 de julho.

Enterro

Vanessa não entrou no cemitério e chegou a ter um princípio de desmaio durante a confusão. Ela foi amparada de volta ao carro de vidros escuros por um homem que saiu de dentro do cemitério para protegê-la, após ouvir os gritos dos parentes. O pai da criança não foi visto no enterro.

Cerca de 300 pessoas acompanharam o velório, parte delas vestida com camisas estampadas com o rosto de Joanna e alguns empunhando cartazes pedindo justiça. O pai e a mãe trocam acusações pela causa da morte.

Joanna entrou em coma enquanto estava com André Marins, que conseguiu em maio a guarda da filha de cinco anos após um processo em que alegava que Cristiane o impedia de ver a criança. A mãe estava impedida de ver a filha por 90 dias.

Joanna havia passado por três hospitais, segundo o pai, por causa de convulsões. Já a família de Cristiane afirma que as marcas no corpo foram causadas por espancamento.

CRONOLOGIA

Joanna passou por 3 hospitais

26 de maio

Depois de uma disputa judicial, Joanna passa a ficar sob a guarda do pai

16 de julho

A menina sofre convulsões e é atendida por falso médico no Hospital RioMar. Mesmo desacordada, Joanna é liberada

18 de julho

A garota passa por consulta em um segundo hospital, o das Clínicas de Jacarepaguá

19 de julho

A menina é internada em coma em uma terceira clínica, a Amiu, na zona sul do Rio

21 de julho

Polícia abre inquérito para apurar maus-tratos

13 de agosto

Joanna morre na clínica Amiu. Justiça decreta prisão do falso médico e da coordenadora do Hospital RioMar

Com informações de O Estado de S. Paulo