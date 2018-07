Congestionamento bate recorde do ano em São Paulo O índice de lentidão na manhã de hoje atingiu 116 quilômetros às 8h30, segundo medição da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o maior do ano. A empresa esperava que a marca ainda aumentasse durante a manhã, mas após as 9 horas o congestionamento diminuiu. O grande número de acidentes ocorridos durante a madrugada e início da manhã deixaram reflexo nas vias da cidade, complicando o trânsito, de acordo com a CET. Algumas árvores que caíram durante a tarde de ontem também causavam transtornos aos motoristas. A zona sul era a região com maior número de trechos com tráfego carregado. Entre os 114 quilômetros de lentidão registrados às 8h47, 39 quilômetros estavam na região. O recorde havia sido marcado por duas vezes na semana passada, no período das 9 horas. Na quarta-feira, quando a lentidão chegou a 76 quilômetros, e na sexta, com 88 quilômetros de congestionamento.