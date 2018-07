Congestionamento bate recorde dos recordes em SP

Foi registrado às 10h desta quarta 249 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito carregado, por conta de vários fatores, como suspensão do rodízio municipal de veículos e greve de metroviários e funcionários da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). O capotamento de um caminhão na Marginal do Pinheiros também contribuiu para o recorde.

Segundo dados da CET, o maior índice registrado pela empresa aconteceu em 11 de novembro de 2004, às 9h30 da manhã. A via com maior trecho de lentidão era a pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo, entre a Avenida Interlagos e Ponte Cidade Universitária, com 15 km de lentidão.