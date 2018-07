Congestionamento chega a 120 km em São Paulo

Segundo boletim da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a via com maior trecho de lentidão era a pista expressa da Marginal do Tietê, que apresentava tráfego carregado em quase toda sua extensão de 24,5 quilômetros. Os motoristas enfrentavam lentidão de 21 quilômetros, entre as pontes Imigrante Nordestino e Nova Fepasa.

A zona sul era a região que apresentava mais trechos congestionados, que somavam 48 quilômetros. Os dois sentidos do Corredor Norte-Sul registravam mais de sete quilômetros de tráfego lento na mesma região, entre a Praça da Bandeira e o Viaduto Indianópolis.