Congestionamento chega a 8 km na Régis Bittencourt

Os motoristas que viajavam em direção ao Paraná, pela rodovia Régis Bittencourt, enfrentaram um grande congestionamento no começo da tarde de hoje, feriado nacional. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na altura do quilômetro 547, região de Barra do Turvo, no interior de São Paulo, uma parte da pista, ao lado de um barranco, caiu por conta das chuvas, há cerca de cinco meses, gerando rachaduras nas faixas de rolamento. Os motoristas são obrigados a diminuir a velocidade na região, o que gera lentidão no local, de acordo com a PRF. Devido ao excesso de veículos, o congestionamento chegou a oito quilômetros na manhã de hoje. No outro sentido, o tráfego de veículos fluía bem, ainda segundo a PRF. Acidente Na madrugada de hoje, uma pessoa morreu após um acidente ocorrido na rodovia Régis Bittencourt, na região da cidade de Barra do Turvo (SP), na divisa entre os Estados de São Paulo e Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, por volta das 2h30 (de Brasília), o motorista de um caminhão-cegonha morreu depois de perder o controle da direção do veículo, que tombou na pista no sentido Paraná. O caminhão estava transportando 11 carros, que ficaram danificados.