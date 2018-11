Congestionamento começa a diminuir na Imigrantes O congestionamento no sentido litoral paulista da Rodovia dos Imigrantes, que chegou a cerca de 60 quilômetros no começo da manhã, começou a diminuir por volta das 9 horas de hoje, segundo informações da concessionária Ecovias. Um acidente entre veículo e motocicleta interditava duas faixas no quilômetro 27 e ajudava a complicar o trânsito entre os quilômetros 27 e 29.