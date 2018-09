Congestionamento em São Paulo cai para 67 km Após bater o recorde histórico com um congestionamento de 262 quilômetros, hoje às 19 horas, os veículos que trafegavam às 21h48 pelas ruas da capital já enfrentavam uma lentidão menor: 67 km. A Marginal do Tietê reunia dois dos três piores pontos de morosidade: 11,4 km na pista expressa, entre as Pontes Vila Guilherme e dos Bandeirantes; e 4,7 km na local, da Ponte da Freguesia do Ó até a Nova Fepasa. Ambos eram no sentido da Rodovia Ayrton Senna. Neste ano, o pior número - 229 km - havia sido registrado em 3 de abril, às 19 horas.