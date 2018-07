Congestionamento em São Paulo chega a 120 kms Chuva e pequenos acidentes provocaram um grande congestionamento em São Paulo na manhã de hoje, batendo o recorde de lentidão do ano, com a marca de 120 quilômetros de vias com trânsito carregado. No ano passado, o recorde de congestionamento chegou a 157 quilômetros, às 9 horas do dia 4 de abril.