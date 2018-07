Congestionamento em SP bate recorde do ano O índice de congestionamento do período da manhã na cidade de São Paulo bateu o recorde do ano hoje, segundo dados da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A cidade registrava 88 quilômetros de lentidão às 9 horas. O recorde anterior chegou a 76 quilômetros, no último dia 4, no mesmo horário, segundo a CET, em consequência de uma série de acidentes, principalmente um ocorrido na Avenida Rubem Berta. Segundo a CET, a cidade registrou poucos acidentes nesta manhã, a maioria já liberada.