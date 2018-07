Congestionamento em SP já é o segundo maior do ano

Alguns acidentes, entre eles um caminhão que capotou na pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castello, bloqueando por completo a via junto à Ponte Eusébio Matoso, a suspensão do rodízio municipal de veículos e a greve de metroviários e funcionários da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), ajudam a aumentar o índice de lentidão na capital paulista.

As vias com maiores trechos de lentidão são as marginais do Pinheiros e do Tietê. A Pinheiros registrava às 8 horas 15 km de lentidão na pista expressa entre a Ponte Cidade Universitária e Avenida Interlagos. Já a Marginal do Tietê estava com 9 km de trânsito carregado na pista local, sentido Lapa, entre as Avenidas Massinet Sorcinelli e Aricanduva. Na zona leste, a Radial Leste registrava 8 km de congestionamento entre o Viaduto Pires do Rio e Avenida Divinolândia.