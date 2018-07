Congestionamento marca chegada à São Paulo nesta 2ª Um acidente provoca engarrafamento do km 13 ao 10 da Anchieta na chegada à São Paulo nesta segunda-feira, 22. No sentido Santos, a via tem congestionamento do km 59 ao 64. O Sistema Anhanguera-Bandeirantes também tem pontos de lentidão nos dois sentidos. Pra quem dirige em direção à capital, na Anhanguera, há congestionamento do km 23 ao 20. Na Bandeirantes, o reflexo do congestionamento das marginais pode ser sentido do km 17 ao 13.