Congestionamento na Anchieta-Imigrantes supera 50 km Os motoristas que seguem para o litoral paulista pelo Sistema Anchieta-Imigrantes encontram mais de 50 quilômetros de congestionamento nas duas vias, no final desta manhã de sábado de Carnaval. Segundo a Ecovias, que administra as rodovias, o tráfego é lento na Imigrantes do km 26 ao km 58 e do km 61 ao km 67. Já na Anchieta o trânsito está complicado do km 23 ao km 35 e do Km 53 ao km 55. A Ecovias informa que as pistas da Anchieta são a melhor opção para a descida da serra neste momento.