Congestionamento na Fernão Dias chega a 7 km

A interdição parcial da Rodovia Fernão Dias, na altura do km 70, em Mairiporã, na Grande São Paulo, provocava sete quilômetros de lentidão no sentido da capital paulista por volta das 8h30 desta quinta-feira, 26. Às 6h45, uma carreta tombou no trecho, que ficou totalmente bloqueado até as 8 horas, quando o tráfego no acostamento foi liberado. O motorista sofreu ferimentos graves, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Outros dois carros também se envolveram no acidente, mas, até o momento, não há informação de mais feridos. Nesta manhã, o motorista também deparava-se com congestionamento na Presidente Dutra. Havia morosidade na chegada à capital, entre os km 230 e 231, em Guarulhos, do km 218 ao 221, e em São José dos Campos, entre os km 146 e 151, no sentido Rio de Janeiro, e do km 142 ao 145, no sentido São Paulo. Na Anhangüera, a fila de engarrafamento ia do km 108 ao 107, em Campinas, no sentido São Paulo. A Castello Branco apresentava tráfego pesado do km 26 ao 29, região de Barueri, no sentido interior. Nas vias Ayrton Senna, Bandeirantes, Raposo Tavares e Régis Bittencourt, o movimento era normal, sem registro de acidentes graves. O Sistema Anchieta-Imigrantes, que também tinha circulação normal, operava no esquema 5 por 5 - as pistas sul das duas estradas dão acesso à Baixada Santista, no sentido litoral, e as pistas norte de ambas, à capital.