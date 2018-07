Congestionamentos diminuem nas rodovias de SP

Por volta das 15 horas, a Rodovia dos Imigrantes, que chegou a acumular mais de 50 quilômetros de lentidão, estava com lentidão entre os kms 40 e 58 e do 59 ao 67. Já na Rodovia Anchieta, a saída do pedágio estava com lentidão entre kms 31 e 32 e entre os kms 40 e 55 o tráfego estava intenso, mas fluindo.

Entre as rodovias que seguem para o litoral norte do Estado, a Rodovia dos Tamoios estava congestionada entre os kms 15 e 34 e no final da serra, entre os kms 79 e 83. Na Mogi-Bertioga, tráfego lento entre os kms 58 e 92. A Rodovia Oswaldo Cruz também registrava lentidão, entre os kms 0 e 14 e no trecho de serra, entre os kms 66 e 82. Na Rio-Santos, o tráfego estava intenso, mas sem pontos de paradas.

A Rodovia Presidente Dutra registrava lentidão em Guarulhos, sentido Rio, entre os kms 228 e 227, pela pista marginal, e em São José dos Campos, entre os kms 136 e 117.

A Rodovia Anhanguera tinha congestionamento entre os kms 39 e 47, sentido Interior, na região de Jundiaí. Já a Rodovia dos Bandeirantes tinha tráfego normal. Segundo a concessionária Autoban, entre 0h de sexta-feira e 11 horas de hoje, 284 mil veículos circularam pelo sistema, entre chegada e saída da capital. Foram 28 acidentes, com 9 feridos e nenhuma morte.

Na Castelo Branco, o motorista encontrava lentidão em alguns trechos do sentido Interior na região entre Osasco e Barueri. Os pontos de morosidade estavam entre os kms 22 e 24, 33 e 35 e no km 38. Na Raposo Tavares, um caminhão quebrado provocava lentidão entre os kms 20 e 22, sentido Interior.