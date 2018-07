Congo e Congo-Brazzaville negam ter cônsul no Rio As embaixadas da República Democrática do Congo e da República do Congo-Brazzaville negaram hoje que tenham cônsul honorário no Rio de Janeiro. Nas duas representações, em Brasília, a informação de que um homem preso com o traficante Antônio Bonfim Lopes, o "Nem", apresentou-se como representante de um dos dois países tomou os diplomatas de surpresa.