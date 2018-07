Congonhas abre para pousos e opera por instrumentos

Por causa do forte nevoeiro que atingiu a cidade na manhã desta terça, as operações de pousos, que deveriam iniciar às 6h, nem chegaram a ocorrer. Segundo a Infraero, os pousos e as decolagens estão sendo feitos com auxílio de instrumentos. Nove voos foram cancelados neste período, entre os 50 previstos. Outros 29 registraram atrasos.

No Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, as operações também eram feitas com auxílio de instrumentos. Do total de 62 voos programados para o período, 15 registraram atrasos e cinco foram cancelados.