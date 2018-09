Congonhas e Cumbica registram 15 atrasos pela manhã O Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, e o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, operam por instrumentos na manhã desta quinta-feira. Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), os dois aeroportos estão abertos para pousos e decolagens, mas operam por instrumentos por causa da baixa visibilidade. De acordo com a Infraero, até as 10 horas, foram registrados dez voos com atrasos em Cumbica e cinco em Congonhas.