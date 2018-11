Congonhas e Guarulhos operaram por instrumentos

Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), o aeroporto de Congonhas opera com auxílio de instrumentos desde sua abertura, às 6 horas. Do total de 50 partidas programadas até as 10 horas, três registraram atrasos e dois foram cancelados.

Já no Aeroporto Internacional de Guarulhos, as operações são feitas por instrumentos desde a madrugada. Entre os 91 voos previstos de meia-noite até as 10 horas, três foram cancelados e cinco sofreram alterações de horários. Não há registro de voos alternados em nenhum dos dois aeroportos.