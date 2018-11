Congonhas e Santos Dumont operam por aparelhos

Por conta das chuvas, que caem na cidade do Rio desde a tarde de ontem, o Aeroporto Santos Dumont ficou fechado entre as 6h34 e 9h10 de hoje, interrompendo totalmente suas operações. A partir deste horário, as operações para pousos e decolagens foram feitas com auxílio de instrumentos, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

Por conta do fechamento, sete voos foram desviados para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, que também operou por toda a manhã com ajuda de aparelhos.

Do total de 74 chegadas programadas para o período da manhã, 30 foram canceladas e 15 voos registraram atrasos de mais de meia hora. Já as partidas, do total de 78 previstas, 41 foram canceladas e 19 registraram atrasos, segundo a Infraero.

Reflexo

Em São Paulo, a chuva também provocou cancelamentos em Congonhas. Do total de 107 voos programados, 47 partidas registraram atrasos de mais de meia hora e 23 foram cancelados.

Três voos, um de Florianópolis, um de Goiânia e um de Brasília, foram desviados para o Aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo. Quatro voos da ponte aérea que seguiriam para Santos Dumont foram alternados para o Galeão.

Segundo a Infraero, por conta dos atrasos, a movimentação de passageiros no saguão do aeroporto de Congonhas era intenso e começa a se normalizar no início desta tarde.