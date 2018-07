Congonhas e Santos Dumont têm vários voos cancelados

Já no Galeão, também no Rio, 8,10% dos voos foram cancelados, enquanto no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, a taxa de cancelamento é de 9%.

Segundo a Infraero, de um total de 1.270 voos domésticos programados em todo o Brasil para esta segunda-feira, 30 (2,40%) sofreram atrasos e 10,20% (130) foram cancelados entre a meia-noite e as 13h.

Entre os voos internacionais, dos 89 previstos, somente três (3,4%) apresentavam atraso e oito (9%) haviam sido cancelados. Dos 54 voos programados no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, três (5,60%) estavam atrasados e seis (11,10%), cancelados. No Rio, não havia atrasos no aeroporto do Galeão e apenas dois voos, dos 16 previstos, foram cancelados.