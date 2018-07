Congonhas, em SP, é fechado por causa da chuva

De acordo com o CGE, as zonas sul, leste, sudeste e oeste estão em atenção desde as 15h45. Segundo a Infraero, por enquanto não houve atrasos ou desvios de voos. O funcionamento do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, é normal.

Conforme a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), há ao menos cinco pontos de alagamento na cidade: Avenida Maria Coelho Aguiar, perto da Praça Alceu Amoroso Lima; Avenida Santo Amaro, com a Roberto Marinho; a Roque Petroni Júnior, na região da Santo Amaro; Avenida Vitor Manzini, com a Praça Dom Francisco; e Rua João Alfredo, perto da Alameda Santo Amaro.

Moradores do Brooklin, na zona sul, disseram que houve queda de granizo na região, conforme o CGE. As áreas de instabilidade foram ocasionadas pelo calor e a entrada de uma brisa marítima.