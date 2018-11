Congonhas, em SP, reabre para pousos e decolagens

As chuvas começam a diminuir na capital. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), há precipitação moderada em praticamente toda a zona leste e boa parte da zona sul. Em parte da zona norte e na região central, a precipitação é fraca, com pontos moderados. Apenas na zona oeste existe um pequeno núcleo de chuva forte, localizado sobre o bairro do Butantã. O CGE decretou, na tarde de hoje, estado de atenção em quatro regiões da cidade de São Paulo, por causa da chuva: as zonas sul, sudeste e leste, além da Marginal Pinheiros.