Congonhas ganha 900 mil passageiros no 1º semestre O número de passageiros no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, aumentou no primeiro semestre deste ano pela primeira vez desde o acidente com o Airbus da TAM - que matou 199 pessoas em 2007. De janeiro a junho, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) registrou 7,2 milhões de usuários em Congonhas. No ano da tragédia foram 8,9 milhões no período. Nos anos seguintes houve queda no primeiro semestre: 6,8 milhões de passageiros em 2008 e 6,3 milhões, em 2009.