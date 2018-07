Congonhas, na zona sul de SP, opera por instrumentos O Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, opera por instrumentos desde as 6 horas da manhã desta sexta-feira, de acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Durante a noite de quinta-feira Congonhas ficou fechado em função do mau tempo, o que prejudicou e cancelou voos das companhias aéreas TAM e Gol. A Infraero informa que a situação foi normalizada e os voos cancelados foram reagendados para esta sexta-feira.