Congonhas opera com auxílio de instrumentos

De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), entre os 19 voos programados entre meia-noite e 7 horas de hoje, nenhum voo registrou atrasos de mais de meia hora e cinco foram cancelados.

No Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, as operações para pousos e decolagens são feitas visualmente. O aeroporto operou com ajuda de instrumentos durante a madrugada, por conta da chuva. Apenas um voo foi cancelado e um estava atrasado, entre os 31 previstos.

Em todo o país, 49 voos foram cancelados até as 7 horas de hoje, entre os 443 previstos. Outros 38 registraram atrasos de mais de meia hora. O movimento de passageiros nos dois aeroportos ainda estava tranquilo no começo da manhã, feriado da Proclamação da República.