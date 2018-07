Congonhas opera sem atraso no 1º dia de pista reduzida O Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, opera com normalidade no primeiro dia de pistas reduzidas. Até as 11 horas, estavam programados 73 vôos, sendo que sete foram cancelados. Não foi registrado, até o momento, nenhum atraso superior a uma hora. A pista principal para pousos e decolagens de Congonhas foi reduzida em 300 metros. São 150 metros em cada extremidade, que serão transformados em áreas de escape. Com a mudança, a pista, que tinha 1.940 metros, passa a ter apenas 1.640 metros. A pista secundária também foi alterada, passando de 1.435 metros para 1.195 metros. No Aeroporto de Cumbica (Guarulhos), o movimento também é normal. Estavam programados 90 vôos até as 11 horas, sendo que cinco foram cancelados e três tiveram atraso superior a uma hora. Os dados constam de balanço sobre os aeroportos divulgado há pouco pela Infraero.