Congonhas reabre e aeroporto de Curitiba segue fechado O Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, reabriu para decolagens por volta das 7h30 desta sexta-feira e para pousos, por volta das 8h40. Até as 9 horas, a Infraero havia registrado o cancelamento de 17 partidas e 5 chegadas ao aeroporto. A densa névoa que atingiu a capital paulista no início da manhã impediu a abertura do aeroporto, que deveria ter ocorrido às 6 horas. Às 6h20 ele abriu para decolagens, fechando novamente para todas as operações às 7h05.