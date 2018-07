Congonhas registra atrasos em 53,4% dos vôos O Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, registrou atrasos superiores a meia hora em 101 dos 189 vôos programados até as 18 horas de hoje, segundo boletim da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). O número corresponde a 53,4% das operações previstas. Outros 14 vôos (7,4%) foram cancelados durante o dia. Segundo a Infraero, os atrasos são decorrentes do fechamento do terminal entre as 6h e 9h04 de hoje devido à forte neblina que cobria a região. Às 18 horas, o aeroporto operava visualmente tanto para pousos quanto para decolagens. No mesmo horário, apenas 16 vôos (7,4%) permaneciam fora do horário em Congonhas.