Congonhas registra atrasos em quase 70% dos voos O Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, registrava atrasos em quase 70% dos voos previstos no período desde a sua abertura, às 6 horas, até as 17 horas desta tarde. No decorrer do dia, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) suspendeu as decolagens do Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, para Congonhas entre 9h33 e 9h45 em razão do mau tempo na capital paulista.